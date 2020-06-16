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В Украине хотят отказаться от расчетов на рынке газа в кубометрах

Новости » Экономика     16.06.2020 - 16:59
В Украине хотят отказаться от расчетов на рынке газа в кубометрах
Фото: газ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада одобрила соответствующий законопроект за основу

В Украине хотят отказаться от расчетов на рынке газа в кубометрах. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №2553 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 281 парламентарий.

Предлагается предоставить Кабинету министров право решать по поводу перехода на расчеты и балансирование на рынке природного газа в единицах энергии (сейчас расчеты осуществляются в кубометрах).

"Уже сегодня существуют определенные административные трудности при оформлении импортируемого природного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада, поскольку газ из Европы заходит на таможенную границу Украины в объемах энергии (кВт.час), а затем, расчетным путем, определяется в кубических метрах", - указано в пояснительной записке.

Такая система создает неудобства и разбалансы по данным и препятствия на пути развития рынка природного газа в Украине и его интеграции в Европейский газовый рынок.

Кроме того, закон предлагает информировать потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт∙ч), в качестве дополнительной информации в платежках за услуги поставки тепла.

Напомним, Кабмин внес изменения в порядок формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды обсуждали повышение нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины рынок газаВерховная Радаплатежи
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