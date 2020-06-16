Фото: газ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада схвалила відповідний законопроект за основу

В Україні хочуть відмовитися від розрахунків на ринку газу в кубометрах. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №2553 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосував 281 парламентар.

Пропонується надати Кабінету міністрів право вирішувати щодо переходу на розрахунки та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії (зараз розрахунки здійснюються у кубометрах).

"Уже на сьогодні існують певні адміністративні труднощі при оформленні імпортованого природного газу із країн ЄС чи його закачуванні до газосховищ у режимі митного складу, оскільки газ з Європи заходить на митний кордон України в обсягах енергії (кВт.год), а потім, розрахунковим шляхом, визначається у кубічних метрах", - вказано у пояснювальній записці.

Така система створює незручності та розбаланси щодо даних та перешкоди на шляху розвитку ринку природного газу в Україні та його інтеграції до Європейського газового ринку.

Крім того, закон пропонує інформувати споживача про його спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-година (кВт∙год), у якості додаткової інформації у платіжках за послуги постачання тепла.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни в порядок формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги.

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища обговорювали підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.

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Автор: Юлия Струк