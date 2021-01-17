В Украине хотят ограничить тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр

В Украине хотят ограничить тариф на распределение газа до уровня не выше 1,79 гривны за кубический метр. Соответствующую инициативу должна одобрить Верховная рада.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"В парламенте должны одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр", - отметил глава Кабинета министров.

Он подчеркнул, что в дальнейшем правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках.

Премьер также напомнил о поручении Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления домов.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании в понедельник, 18 января, планирует ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривны за кубометр. Такая цена будет действовать до конца карантина или до 31 марта.

Так, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" заявила, что готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Напомним, НКРЭКУ начала проверку всех газопоставщиков с самыми высокими тарифами. Особенно проблемной является ситуация в населенных пунктах с малыми операторами газораспределительных механизмов.