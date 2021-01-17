В Україні хочуть обмежити тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр

В Україні хочуть обмежити тариф на розподіл газу до рівня не вище 1,79 гривні за кубічний метр. Відповідну ініціативу має схвалити Верховна рада.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Facebook.

"У парламенті мають схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр", - зазначив глава Кабінету міністрів.

Він підкреслив, що надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках.

Прем'єр також нагадав про доручення Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроенергію для опалення домівок.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні в понеділок, 18 січня, планує обмежити ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр. Така ціна буде діяти до кінця карантину або до 31 березня.

Так, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявила, що готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Нагадаємо, НКРЕКП почала перевірку усіх газопостачальників з найвищими тарифами. Особливо проблемною є ситуація у населених пунктах з малими операторами газорозподільних механізмів.