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В Украине проверят газопоставщиков с самыми высокими тарифами

Киев, Среда 13 января 2021 16:02
В Украине проверят газопоставщиков с самыми высокими тарифами
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала проверку всех газопоставщиков с самыми высокими тарифами. Особенно проблемной является ситуация в населенных пунктах с малыми операторами газораспределительных механизмов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что вопрос обслуживания малыми операторами ГРМ небольших населенных пунктов должен быть решен в ближайшее время.

Напомним, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. НАК "Нафтогаз" поднял тариф на 14% выше, чем в декабре.

Как писало РБК-Украина, правительство планирует с февраля снизить цены на газ для бытовых потребителей.

Также Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей.

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Новости Украины Экономика тарифыДенис ШмыгальЦена на газ

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