ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада сделала шаг к актуализации данных о госгранице

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят обновить состав сведений Государственного земельного кадастра о государственной границе. Соответствующий законопроект №3987 Верховная рада приняла за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 276 парламентариев.

Документ предусматривает обновление состава сведений Государственного земельного кадастра о госгранице.

Самые читаемые новости

В законе прописано, что сведения о государственной границе Украины вносятся в госкадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.

Также проект исключает из числа видов документации по землеустройству техническую документацию по землеустройству по поводу определения и установления в натуре (на местности) госграницы.

Отметим, данный проект закона Кабинет министров поддержал еще в начале августа.

Как писало РБК-Украина, 1 января вступил в силу закон, который позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства государственной границы прежде всего с РФ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины границаВерховная Рада