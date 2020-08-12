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В Украине хотят актуализировать данные о госгранице

Украина, Среда 12 августа 2020 17:56
В Украине хотят актуализировать данные о госгранице
Фото: пограничники (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Юлия Струк

Кабмин одобрил соответствующий проект закона на своем заседании

В Украине хотят актуализировать данные о государственной границе. Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона на своем заседании.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, КМУ поддержал проект закона "О внесении изменения в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".

Соответствующий закон предлагает:

  • определить состав сведений о государственной границе Украины, а также оснований и порядка их внесения в Государственный земельный кадастр;
  • исключить техническую документацию по землеустройству по поводу определения и установления в натуре (на местности) госграницы Украины по видам документации по землеустройству.

Также предлагается установить принцип открытости сведений о госгранице и обеспечить бесплатный и свободный доступ к этим данным.

Напомним, 1 января вступил в силу закон, который позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы прежде всего с РФ.

Как писало РБК-Украина, осенью 2019 года Кабмин предлагал усилить уголовную ответственность за контрабанду.

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