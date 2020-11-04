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Рада зробила крок до актуалізації даних про держкордон

Україна, Середа 04 листопада 2020 11:26
Рада зробила крок до актуалізації даних про держкордон
Фото: держкордон (agro-business.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть оновити склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон. Відповідний законопроект №3987 Верховна рада ухвалила за основу у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 276 парламентарів.

Документ передбачає оновлення складу відомостей Державного земельного кадастру про держкордон.

У законі прописано, що відомості про державний кордон України вносяться до держкадастру відповідно до затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) українського кордону.

Також проект виключає із числа видів документації із землеустрою технічну документацію із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) держкордону.

Відзначимо, даний проект закону Кабінет міністрів підтримав ще на початку серпня.

Як писало РБК-Україна, 1 січня набув чинності закон, який дозволить створити належні умови для інженерно-технічного облаштування державного кордону насамперед з РФ.

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