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В Україні хочуть полегшити працевлаштування осіб з інвалідністю

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 13:56
В Україні хочуть полегшити працевлаштування осіб з інвалідністю Фото: Кабмін підтримав закон для полегшення працевлаштування осіб з інвалідністю (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть полегшити працевлаштування осіб з інвалідністю. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Кожен українець повинен мати безбар’єрний доступ до робочого місця та можливість брати участь в економічному житті країни. Уряд підтримав законопроект Мінсоцполітики, який покликаний змінити підхід щодо працевлаштування людей з інвалідністю", - зазначив глава Кабінету міністрів.

Закон пропонує запровадити стимулюючий інструмент, аби роботодавці були зацікавлені у працевлаштуванні осіб з інвалідністю.

Крім того, уряд ухвалив рішення, яке полегшить отримання особами з інвалідністю або їх законними представниками компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

"Ми спрощуємо процедуру подання документів для призначення пільг за допомогою введення у дію електронного кабінету особи з інвалідністю", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, в лютому Верховна рада підтримала за основу закон, який дозволяє обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого уряд схвалив рішення, згідно з яким в Україні зросте розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю.

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