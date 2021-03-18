В Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции: размеры штрафов

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк подчеркнула, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

Закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №4540 за основу", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, из-за локдауна в Киеве Рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях. Однако за это еще должны проголосовать в сессионном зале.

Напомним, власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.