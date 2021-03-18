RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні хочуть карати за порушення режиму самоізоляції: розміри штрафів

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть карати за порушення режиму самоізоляції та обсервації. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №4540.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садовяк підкреслила, що частина хворих на COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.

Закон передбачає, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, будуть карати штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №4540 за основу", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, через локдаун у Києві Рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву у засіданнях. Однак за це ще мають проголосувати у сесійній залі.

Нагадаємо, влада Києва прийняла рішення посилити карантин у місті з 20 березня по 9 квітня включно через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України штрафВерховна РадаКоронавірус
Читайте також
Локдаун в Києві: Рада може піти на тритижневу перерву
В РНБО заявили про необхідність оновити протокол лікування коронавірусу
Прогноз погоди