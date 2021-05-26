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Правила усиновлення дітей можуть змінити: Кабмін погодив законопроект

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Україна, Середа 26 травня 2021 13:44
Правила усиновлення дітей можуть змінити: Кабмін погодив законопроект Фото: Кабмін підтримав закон про зміну правил усиновлення дітей в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть змінити правила усиновлення дітей. Кабінет міністрів погодив відповідний законопроект у ході свого засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Документ пропонує відновити різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років; запровадити обов'язкове навчання для кандидатів в усиновлювачі, оскільки понад 90% громадян, які виявили бажання усиновити дитину, не мають досвіду виховання дітей.

Проект передбачає, що згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано в передбачений законом час, але не раніше ніж через шість тижнів після народження дитини.

Станом на 1 січня цього року в Україні на обліку дітей, що можуть бути усиновлені, перебувало понад 17 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Так, протягом 2020 року в Україні усиновили 1239 дітей, з них українцями - 992 дитини (на 443 дитини менше у порівнянні з 2019 роком), іноземцями - 247 дітей.

Нагадаємо, влітку минулого року Кабінет міністрів пропонував посилити відповідальність за сірі схеми при усиновленні дітей.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві соціальної політики планували законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями.

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