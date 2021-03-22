В Украине хотят изменить правила работы кредитных союзов: что предлагают

Закон предлагает расширить перечень услуг, предоставляемых союзами, усовершенствовать процедуру лицензирования, систему управления союзами, требования к структуре капитала.

Предусматривается повысить уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей, ввести риск-ориентированный подход к надзору, внедрить систему заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза.

Процедуру добровольного и принудительного выхода союзов с рынка также предлагают усовершенствовать.

"Принятие законопроекта позволит создать предпосылки для функционирования стабильного, эффективного, конкурентного и прозрачного рынка кредитных союзов и повысит защищенность прав членов таких союзов. Комитет рекомендует ВР законопроект "О кредитных союзах" №5125 принять за основу", - говорится в сообщении.