В Україні хочуть змінити правила роботи кредитних спілок: що пропонують

Закон пропонує розширити перелік послуг, які надаються спілками, удосконалити процедуру ліцензування, систему управління спілками, вимоги до структури капіталу.

Передбачається підвищити рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів, запровадити ризик-орієнтований підхід до нагляду, впровадити систему завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

Процедуру добровільного та примусового виходу спілок з ринку також пропонують удосконалити.

"Прийняття законопроекту дозволить створити передумови для функціонування стабільного, ефективного, конкурентного та прозорого ринку кредитних спілок та підвищить захищеність прав членів таких спілок. Комітет рекомендує ВР законопроект "Про кредитні спілки" №5125 прийняти за основу", - сказано у повідомленні.