В Украине хотят изменить порядок приватизации госземель

Верховная рада одобрила законопроект о правилах приватизации земель государственных и коммунальных предприятий за основу в первом чтении. За соответствующий законопроект №3012-2 проголосовали 267 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предлагает правило, согласно которому приватизации подлежат только земли государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций.

Документ предлагает, чтобы 40% земель переходили работникам этих предприятий, пенсионерам и жителям села, которые работают в социальной сфере (учителя, врачи, воспитатели в детских садах).

Согласно проекту, 20% таких земель передается участникам АТО / ООС. Они смогут получить до 2 гектаров земли для личного крестьянского хозяйства. При этом только 40% земель хотят разрешить для продажи на открытых торгах.

Подчеркивается, что к началу функционирования рынка земли ее нельзя передать в частную собственность. Желающие будут бороться за выкуп права аренды на такую ​​землю на прозрачных аукционах.

Напомним, ранее в парламенте решили снизить размер будущего налога для фермеров.

Также РБК-Украина писало, что в Раде предлагали ввести новый налог для рядовых собственников земли: малых фермеров хотели обязать ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.