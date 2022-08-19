UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации

Фото: В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство планирует детализировать перечень лиц, которых можно будет "забронировать" от призыва по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

Правительство предлагает предусмотреть возможность бронирования для работников:

  • органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов в военное время;
  • на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;
  • на предприятиях, которые изготавливают продукцию оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву, добровольно пойти на службу. Это будет касаться:

  • людей с инвалидностью;
  • временно непригодных к военной службе;
  • женщин и мужчин, на содержании которых находится от 3 детей;
  • родителей детей с инвалидностью;
  • забронированных работников.

Такие изменения вступят в силу после рассмотрения и одобрения парламентариями.

Напомним, что Верховной Раде Украины предлагают сделать воинский учет женщин добровольным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в УкраинеВойна в Украине