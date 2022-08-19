В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации
Фото: В Украине хотят изменить перечень тех, кто подлежит "бронированию" от мобилизации (Getty Images)
Правительство планирует детализировать перечень лиц, которых можно будет "забронировать" от призыва по мобилизации.
Правительство предлагает предусмотреть возможность бронирования для работников:
- органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов в военное время;
- на предприятиях и в организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники привлечены к их выполнению;
- на предприятиях, которые изготавливают продукцию оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Также законопроект предусматривает возможность лиц, не подлежащих призыву, добровольно пойти на службу. Это будет касаться:
- людей с инвалидностью;
- временно непригодных к военной службе;
- женщин и мужчин, на содержании которых находится от 3 детей;
- родителей детей с инвалидностью;
- забронированных работников.
Такие изменения вступят в силу после рассмотрения и одобрения парламентариями.