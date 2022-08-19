В Україні хочуть змінити перелік тих, хто підлягає "бронюванню" від мобілізації

Уряд планує деталізувати перелік осіб, яких можна буде "забронювати" від призову по мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства економіки України .

Уряд пропонує передбачити можливість бронювання для працівників:

органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;

на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання;

на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Це буде стосуватись:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до військової служби особи;

жінок та чоловіків, на утриманні яких перебуває від 3 дітей;

батьків дітей з інвалідністю;

заброньованих працівників.

Такі зміни наберуть чинності після розгляду та схвалення парламентарями.