В Україні хочуть змінити перелік тих, хто підлягає "бронюванню" від мобілізації
Фото: В Україні хочуть змінити перелік тих, хто підлягає "бронюванню" від мобілізації (Getty Images)
Уряд планує деталізувати перелік осіб, яких можна буде "забронювати" від призову по мобілізації.
Уряд пропонує передбачити можливість бронювання для працівників:
- органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;
- на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхнього виконання;
- на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Це буде стосуватись:
- людей з інвалідністю;
- тимчасово непридатних до військової служби особи;
- жінок та чоловіків, на утриманні яких перебуває від 3 дітей;
- батьків дітей з інвалідністю;
- заброньованих працівників.
Такі зміни наберуть чинності після розгляду та схвалення парламентарями.