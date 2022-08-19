Воинский учет женщин. Минобороны обратилось в Раду с важным предложением
Верховной раде Украины предлагают сделать воинский учет женщин добровольным и начать этот процесс после завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.
Маляр объясняет, что обязательность постановки женщин на воинский учет является действующей нормой Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем определен перечень военно-учетных специальностей, однако в министерстве предлагают пересмотреть его.
"Главным управлением персонала Генштаба ВСУ предлагается внесение следующих изменений в соответствующие законодательные и нормативные акты в части постановки женщин на воинский учет", - заявляет Маляр.
Что предлагает Минобороны:
- сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих военному учету, в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;
- сделать постановку женщин на воинский учет добровольной;
- начать процесс постановки женщин на воинский учет после завершения действия особого периода.
Заместитель министра обороны сообщает, что пока предложения находится на согласовании в других министерствах, после чего их должен рассмотреть парламентарии.
Напомним, что ранее Генштаб сообщал о том, что женщин не будут ставить на воинский учет до окончания войны.
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