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Воинский учет женщин. Минобороны обратилось в Раду с важным предложением

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Украина, Пятница 19 августа 2022 19:22
Воинский учет женщин. Минобороны обратилось в Раду с важным предложением Фото: россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховной раде Украины предлагают сделать воинский учет женщин добровольным и начать этот процесс после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Маляр объясняет, что обязательность постановки женщин на воинский учет является действующей нормой Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем определен перечень военно-учетных специальностей, однако в министерстве предлагают пересмотреть его.

"Главным управлением персонала Генштаба ВСУ предлагается внесение следующих изменений в соответствующие законодательные и нормативные акты в части постановки женщин на воинский учет", - заявляет Маляр.

Что предлагает Минобороны:

  • сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих военному учету, в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;
  • сделать постановку женщин на воинский учет добровольной;
  • начать процесс постановки женщин на воинский учет после завершения действия особого периода.

Заместитель министра обороны сообщает, что пока предложения находится на согласовании в других министерствах, после чего их должен рассмотреть парламентарии.

Напомним, что ранее Генштаб сообщал о том, что женщин не будут ставить на воинский учет до окончания войны.

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Министерство обороны Украины
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