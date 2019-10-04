В Украине хакер взломал более 2 тыс. компьютеров

Иллюстративное фото (Pixabey)

Хакер получил несанкционированный доступ к тысячам серверов из более 100 стран

Киберполиция разоблачила злоумышленника на взломе более 2 тыс. компьютеров украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным киберполиции, для привлечения клиентов злоумышленник размещал на специализированных сайтах и форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам, для оплаты услуг использовались российские электронные платежные системы.

"Работники Слободского управления киберполиции установили причастность к такой деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для последующей продажи полученной незаконным путем информации", - говорится в сообщении.

В целом же установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов из более 100 стран.

Так, полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковских аккаунтов и платежных систем.

Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер.

Как сообщало РБК-Украина, в федеральном суде Сиэтла гражданин Украины Федор Гладырь признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях. Он решил признаться в обмен на снятие других обвинений. Теперь Гладырю грозит до 25 лет заключения вместо пожизненного срока. Он был задержан вместе с двумя другими украинцами по обвинению в участии в деятельности хакерской группы Fin7. По словам адвоката Аркадия Буха, оглашение приговора Гладирю ожидается в 2020 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нацполиция в 2018 году разоблачила тысячу преступлений в сфере кибербезопасности. Среди раскрытых преступлений - участие в пресечении деятельности международной хакерской группы FIN7.