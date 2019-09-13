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Украинец в суде США признал себя виновным в кибератаках

Новости » В мире    13.09.2019 - 09:31
Украинец в суде США признал себя виновным в кибератаках
Фото: хакерские атаки (Pixabey)

Теперь ему грозит до 25 лет заключения

В федеральном суде Сиэтла гражданин Украины Федор Гладырь признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что признаться он решил в обмен на снятие остальных обвинений. Теперь Гладырю грозит до 25 лет заключения вместо пожизненного срока. Он был задержан вместе с двумя другими украинцами по обвинению в участии в деятельности хакерской группы Fin7.

Как утверждают власти США, эта группа похитила данные около 15 млн. кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. По данным ФБР, похищенные карты часто продавались на подпольных рынках.

По словам адвоката Аркадия Буха, оглашение приговора Гладырю ожидается в 2020 году.

Отмечается, что Гладырь был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью того же года. Второй обвиняемый, Андрей Колпаков, экстрадирован из Испании и появился 3 июня перед федеральным судом в Сиэтле. Третий человек, Дмитрий Федоров, в Польше ожидает экстрадиции в США.

Напомним, в апреле 2018 года в результате хакерской атаки в США злоумышленники получили более 5 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. Фирма Gemini Advisory, занимающаяся отслеживанием украденных финансовых данных, заявила, что группа румынских хакеров, известных как Fin7 или JokerStash, опубликовала в интернете, что получила пять миллионов украденных номеров карт, которые воры называли BIGBADABOOM-2.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Нацполиция в 2018 году разоблачила тысячу преступлений в сфере кибербезопасности. Среди раскрытых преступлений - участие в пресечении деятельности международной хакерской группы FIN7.

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