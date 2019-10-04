В Україні хакер зламав понад 2 тис. комп’ютерів

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Хакер отримав несанкціонований доступ до тисяч серверів з-понад 100 країн

Кіберполіція викрила зловмисника на зламі більше 2 тис. комп’ютерів українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

За даними кіберполіції, для залучення клієнтів хакер розміщував на спеціалізованих сайтах та форумах оголошення щодо продажу доступів до віддалених серверів, для оплати таких послуг використовувалися російські електронні платіжні системи.

"Працівники Слобожанського управління кіберполіції встановили причетність до такої діяльності 29-річного жителя Харкова. Чоловік з 2018 року займався зламом віддалених серверів для подальшого продажу отриманої незаконним шляхом інформації", - йдеться у повідомленні.

Загалом же встановлено, що хакер за час своєї діяльності отримав несанкціонований доступ до тисяч серверів з-понад 100 країн.

Так, отримані інструменти він використовував як для продажу даних, так і для отримання доступу до банківських акаунтів і платіжних систем.

Працівники кіберполіції провели кілька обшуків за адресами, де проживав хакер.

Як повідомляло РБК-Україна, у федеральному суді Сіетла громадянин України Федір Гладир визнав себе винним у фінансових кіберзлочинах. Він вирішив зізнатися в обмін на зняття інших звинувачень. Тепер Гладирю загрожує до 25 років ув'язнення замість довічного терміну. Він був затриманий разом з двома іншими українцями за звинуваченням в участі в діяльності хакерської групи Fin7. За словами адвоката Аркадія Буха, оголошення вироку Гладирю очікується в 2020 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нацполіція в 2018 році викрила тисячу злочинів у сфері кібербезпеки. Серед розкритих злочинів - участь у припиненні діяльності міжнародної хакерської групи FIN7.