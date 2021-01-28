Как в Украине: в Грузии введут карантин выходного дня

Грузия готовится к выходу из двухмесячного строгого локдауна. Однако правительство намерено его заменить на карантин выходного дня, однако ограничения будут жестче, чем в Украине.

Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает "Грузия Online".

Карантин выходного дня будет действовать в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди. По субботам и воскресеньям не будет работать общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.

"Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли "закрытыми днями" суббота и воскресенье, или любой другой день недели", - заявила Тикарадзе.

Напомним, с 1 февраля Грузия возобновляет регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Кроме того, с 1 февраля в Грузии будут действовать новые условия для въезда в страну.

Добавим, что в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать по меньшей мере до 1 марта.