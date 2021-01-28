Як в Україні: в Грузії введуть карантин вихідного дня

Грузія готується до виходу з двомісячного суворого локдауну. Однак уряд має намір його замінити на карантин вихідного дня, однак обмеження будуть жорсткіше, ніж в Україні.

Про це заявила міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тикарадзе, передає "Грузія Online".

Карантин вихідного дня буде діяти в містах Тбілісі, Батумі, Горі, Телаві, Поті та Зугдіді. Щосуботи і щонеділі не буде працювати громадський транспорт і не будуть працювати кафе, ресторани, магазини і ринки.

"Ми будемо стежити за ситуацією в масштабах країни і, можливо, повернемося до цього питання, щоб вирішити, чи будуть закритими днями" субота і неділя, або будь-який інший день тижня", - заявила Тикарадзе.

Нагадаємо, з 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення. Допуск польотів почнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Крім того, з 1 лютого у Грузії будуть діяти нові умови для в'їзду в країну.

Додамо, що у Грузії продовжили дію комендантської години. Він діятиме щонайменше до 1 березня.