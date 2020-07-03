В Украине группа изготавливала поддельные дипломы для боевиков "ДНР"

Фото: поддельный диплом (ssu.gov.ua)

Поддельные дипломы нужны боевикам для продвижения по "службе"

В Харьковской и Киевской областях группа занималась изготовлением и реализацией поддельных дипломов о высшем образовании украинских вузов для боевиков "ДНР". Дипломы нужны были боевикам для продвижения по "службе".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Заказы на "дипломы" совершались через специально разработанные сайты. Оплата проводилась через электронные сервисы.

"После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы", - отметили в СБУ.

Ежемесячно группа изготавливала и продавала около ста поддельных дипломов.

"Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее", - сообщили в спецслужбе.

Следователи СБУ задержали одного из участников группы во время отправки "диплома" для артиллериста "ДНР" в одном из почтовых отделений Харьковской области.

Фото: поддельные дипломы (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля СБУ заблокировала канал финансирования боевиков на Донбассе через масштабное изготовление и реализацию алкоголя.

Также сообщалось, что переселенцы из Луганской области занимались контрабандой военного оборудования из России.

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Автор: Игорь Литвиненко