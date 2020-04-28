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СБУ заблокировала канал финансирования боевиков на Донбассе

Новости » Общество     28.04.2020 - 14:15
СБУ заблокировала канал финансирования боевиков на Донбассе
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Средства для финансирования боевиков получали путем продажи контрафактного алкоголя

Служба безопасности Украины заблокировала канал финансирования боевиков на Донбассе через масштабное изготовление и реализацию алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отметили в спецслужбе, подпольное производство алкоголя, средства от реализации которого шли на финансирование боевиков, было организовано в Киевской и Ровенской областях. При этом производство проходило в промышленных масштабах без наличия лицензий, а продукция реализовывалась по всей территории Украины.

"Часть соучредителей и фактические бенифициары находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции Достоинства. Они скрываются от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ", - сообщили в СБУ.

На данный момент на подпольных предприятиях проходят обыски, уже обнаружено более 100 тонн продукции.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале марта СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", который действовал через банковские и небанковские электронные платежные системы.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская спецслужба задержала двоих боевиков "ЛНР", причастных к подрывам мостов в 2014 году.

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