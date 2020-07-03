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В Україні група виготовляла підроблені дипломи для бойовиків "ДНР"

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 14:55
В Україні група виготовляла підроблені дипломи для бойовиків "ДНР"
Фото: підроблений диплом (ssu.gov.ua)

Підроблені дипломи потрібні бойовикам для просування по "службі"

У Харківській та Київській областях група займалася виготовленням і реалізацією підроблених дипломів про вищу освіту українських вузів для бойовиків "ДНР". Дипломи потрібні були бойовикам для просування по "службі".

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Замовлення на "дипломи" здійснювалися через спеціально розроблені сайти. Оплата проводилася через електронні сервіси.

"Після виготовлення документи поштою відправляли в окуповані райони Донецької області через тимчасово підконтрольні окупантам ділянки українського кордону", - зазначили в СБУ.

Щомісяця група виготовляла і продавала близько ста підроблених дипломів.

"Вартість одного становила в середньому 500 доларів, залежно від рівня вузу. Учасники групи використовували при виготовленні фальшивок номери справжніх дипломів, виданих раніше", - повідомили у спецслужбі.

Слідчі СБУ затримали одного з учасників групи під час відправлення "диплома" для артилериста "ДНР" в одному з поштових відділень Харківської області.

Фото: підроблені дипломи (ssu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці квітня СБУ заблокувала канал фінансування бойовиків на Донбасі через масштабне виготовлення і реалізацію алкоголю.

Також повідомлялося, що переселенці з Луганської області займалися контрабандою військового устаткування з Росії.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДНРподделка
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