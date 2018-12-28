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В Украине от гриппа умер младенец

Новости » Общество    28.12.2018 - 16:00
В Украине от гриппа умер младенец
Иллюстративное фото (УНИАН)

Умершему младенцу было всего 11 дней

В Харьковской области от гриппа умер младенец, которому не исполнилось и года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание News Room.

Так, по данным местного лабораторного центра, от гриппа умер ребенок в Сахновщинском районе Харьковской области. Всего, по данным экспертов, на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболели почти 10 тыс. человек, в частности почти 5,5 тыс. несовершеннолетних.

Информацию о смерти ребенка от гриппа подтвердили изданию в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации. Как сообщается, умершему младенцу было всего 11 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, в частности, за прошлую неделю заболели более 216 тысяч человек, четверо из них умерли.

Отметим, ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве от гриппа умерли две женщины, которые принадлежали к группам риска. Как сообщалось, женщины поздно обратились за медпомощью - после 5-го дня болезни.

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