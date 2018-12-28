В Україні від грипу померло немовля

Ілюстративне фото (УНІАН)

Померлому немовляті було всього 11 днів

В Харківській області від грипу померло немовля, якому не виповнилося і року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання News Room.

Так, за даними місцевого лабораторного центру, від грипу померла дитина у Сахновщинському районі Харківської області. Всього, за даними експертів, минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли майже 10 тис. осіб, зокрема майже 5,5 тис. неповнолітніх.

Інформацію про смерть дитини від грипу підтвердили виданню в прес-службі Харківської облдержадміністрації. Як повідомляється, померлому немовляті було всього 11 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні спостерігається перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема, за минулий тиждень захворіли понад 216 тисяч осіб, четверо з них померли.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що минулого тижня в Києві від грипу померли дві жінки, які належали до груп ризику. Як повідомлялося, жінки пізно звернулися за медичною допомогою - після 5-го дня хвороби.