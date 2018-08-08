В Украине годовая смертность от ДТП составляет 413 человек на миллион автомобилей
Автомобильная транспортная система Украины насчитывает более 9,2 млн транспортных средств
Годовая смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Украине составляет 413 человек на миллион автомобилей. Об этом сообщает компания "За безопасные дороги".
По данным Министерства инфраструктуры, сейчас автомобильная транспортная система Украины насчитывает более 9,2 млн транспортных средств, в том числе:
- 6,9 млн легковых автомобилей;
- 250 тыс. автобусов;
- 1,3 млн грузовых автомобилей;
- более 840 тыс. единиц мототранспорта.
Отметим, что на рынке коммерческих перевозок осуществляют предпринимательскую деятельность почти 56,2 тыс. перевозчиков, которые в своей деятельности используют более 154 тыс. транспортных средств.
Фото (facebook.com/saferoadsua)
Рейтинг составлен на основе данных data.oecd.org
Отметим, что самое меньшее количество ДТП происходит в Швеции и Мальте.
Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в июле заявил, что за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировано более 68 тысяч ДТП. В среднем за сутки на дорогах страны умирают 7 человек.
По его словам, превышение скорости и нарушение правил маневрирования являются главными причинами аварий.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Украине в дорожно-транспортных происшествиях ежедневно в среднем погибают 11 человек. Каждый день происходит 11 тысяч ДТП, сообщил глава правительства.
Как ранее сообщалось, Кабмин направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах. Средства, в частности, направят на строительство островков безопасности, пешеходных переходов и круговых развязок.