В Украине годовая смертность от ДТП составляет 413 человек на миллион автомобилей

Автомобильная транспортная система Украины насчитывает более 9,2 млн транспортных средств

Годовая смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Украине составляет 413 человек на миллион автомобилей. Об этом сообщает компания "За безопасные дороги".

По данным Министерства инфраструктуры, сейчас автомобильная транспортная система Украины насчитывает более 9,2 млн транспортных средств, в том числе:

6,9 млн легковых автомобилей;

250 тыс. автобусов;

1,3 млн грузовых автомобилей;

более 840 тыс. единиц мототранспорта.

Отметим, что на рынке коммерческих перевозок осуществляют предпринимательскую деятельность почти 56,2 тыс. перевозчиков, которые в своей деятельности используют более 154 тыс. транспортных средств.

Фото (facebook.com/saferoadsua)

Рейтинг составлен на основе данных data.oecd.org

Отметим, что самое меньшее количество ДТП происходит в Швеции и Мальте.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в июле заявил, что за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировано более 68 тысяч ДТП. В среднем за сутки на дорогах страны умирают 7 человек.

По его словам, превышение скорости и нарушение правил маневрирования являются главными причинами аварий.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Украине в дорожно-транспортных происшествиях ежедневно в среднем погибают 11 человек. Каждый день происходит 11 тысяч ДТП, сообщил глава правительства.

Как ранее сообщалось, Кабмин направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах. Средства, в частности, направят на строительство островков безопасности, пешеходных переходов и круговых развязок.



