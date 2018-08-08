В Україні річна смертність від ДТП становить 413 осіб на мільйон автомобілів

Автомобільна транспортна система України налічує понад 9,2 млн транспортних засобів

Річна смертність від дорожньо-транспортних пригод (ДТП) в Україні становить 413 осіб на мільйон автомобілів. Про це повідомляє компанія "За безпечні дороги".

За даними Міністерства інфраструктури, зараз автомобільна транспортна система України налічує понад 9,2 млн транспортних засобів, у тому числі:

6,9 млн легкових автомобілів;

250 тис. автобусів;

1,3 млн вантажних автомобілів;

понад 840 тис. одиниць мототранспорту.

Відзначимо, що на ринку комерційних перевезень здійснюють підприємницьку діяльність майже 56,2 тис. перевізників, які у своїй діяльності використовують понад 154 тис. транспортних засобів.

Фото (facebook.com/saferoadsua)

Рейтинг складений на основі даних data.oecd.org

Зазначимо, що найменша кількість ДТП відбувається в Швеції і Мальті.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в липні заявив, що за перше півріччя 2018 року в Україні зареєстровано понад 68 тисяч ДТП. В середньому за добу на дорогах країни помирають 7 осіб.

За його словами, перевищення швидкості та порушення правил маневрування є головними причинами аварій.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, в Україні в дорожньо-транспортних пригодах щоденно в середньому гине 11 осіб. Кожен день відбувається 11 тисяч ДТП, повідомив глава уряду.

Як раніше повідомлялося, Кабмін направить 2,6 млрд гривень на підвищення безпеки на дорогах. Кошти, зокрема, спрямують на будівництво острівців безпеки, пішохідних переходів, розв'язок і кругових.