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В Україні за рік злочинів проти власності стало менше на чверть

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 10:31
В Україні за рік злочинів проти власності стало менше на чверть Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні за рік на чверть зменшилося число злочинів проти власності. Йдеться про крадіжки з квартир та автомобілів, грабежі тощо.

Про це у ході свого звіту у Верховній раді розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"На чверть зменшилася кількість кримінальних правопорушень проти власності. Передусім крадіжок з квартир та автомобілів, грабежів, розбійних нападів, шахрайств та вимагань, до яких прикута увага кожного пересічного громадянина", - сказала вона.

Нагадаємо, в понеділок в Раді заявили, що хочуть заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хотіли дізнатися про хід розслідування справ Майдану.

Як писало РБК-Україна, Венедіктова також розповіла про результати розслідування справ Майдану станом на 16 лютого 2021 року. За її словами, у 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам. А вирок підозрюваним може бути вже в цьому році.

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