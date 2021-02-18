В Україні за рік злочинів проти власності стало менше на чверть
В Україні за рік на чверть зменшилося число злочинів проти власності. Йдеться про крадіжки з квартир та автомобілів, грабежі тощо.
Про це у ході свого звіту у Верховній раді розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
"На чверть зменшилася кількість кримінальних правопорушень проти власності. Передусім крадіжок з квартир та автомобілів, грабежів, розбійних нападів, шахрайств та вимагань, до яких прикута увага кожного пересічного громадянина", - сказала вона.
Нагадаємо, в понеділок в Раді заявили, що хочуть заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хотіли дізнатися про хід розслідування справ Майдану.
Як писало РБК-Україна, Венедіктова також розповіла про результати розслідування справ Майдану станом на 16 лютого 2021 року. За її словами, у 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам. А вирок підозрюваним може бути вже в цьому році.