В Украине за год автофиксации нарушений ПДД стало на 65% меньше, - полиция

На дорогах Украины за год на 65% снизилось количество ДТП. Такая статистика зарегистрирована в тех местах, где установлены камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожнего движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook .

По его словам, на сегодняшний день в стране установлено 236 камер. Однако до конца года планируется увеличить их количество на дорогах до 270 штук. Он подчеркнул, что также в последующие два года МВД установит еще более 300 камер.

"Я хочу привлечь общину присоединяться к системе автофиксации нарушений ПДД, проводить анализ и обращаться с предложениями об установлении камер автоматической фиксации нарушений правил дорожнего движения", - подчеркнул Белошицкий.

Кроме того, он отметил, что в Украине в начале следующего года планируется запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения.