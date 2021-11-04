В Україні за рік автофіксації порушень ПДР стало на 65% менше, - поліція

На дорогах України протягом року на 65% знизилася кількість ДТП. Така статистика зареєстрована у тих місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook .

За його словами, на сьогоднішній день у країні встановлено 236 камер. Проте до кінця року планується збільшити їхню кількість на дорогах до 270 штук. Він наголосив, що також у наступні два роки МВС встановить ще понад 300 камер.

"Я хочу залучити громаду приєднуватися до системи автофіксації порушень ПДР, проводити аналіз та звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху", - підкреслив Білошицький.

Крім того, він зазначив, що в Україні на початку наступного року планується запустити тестування системи автоматичної фіксації на такі порушення ПДД, як проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху.