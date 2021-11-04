RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні за рік автофіксації порушень ПДР стало на 65% менше, - поліція

Автор: РБК-Україна

На дорогах України протягом року на 65% знизилася кількість ДТП. Така статистика зареєстрована у тих місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

За його словами, на сьогоднішній день у країні встановлено 236 камер. Проте до кінця року планується збільшити їхню кількість на дорогах до 270 штук. Він наголосив, що також у наступні два роки МВС встановить ще понад 300 камер.

"Я хочу залучити громаду приєднуватися до системи автофіксації порушень ПДР, проводити аналіз та звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху", - підкреслив Білошицький.

Крім того, він зазначив, що в Україні на початку наступного року планується запустити тестування системи автоматичної фіксації на такі порушення ПДД, як проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху.

Нагадаємо, з 5 листопада в Україні запрацюють ще 18 комплексів автофіксації ПДР.

А з 1 листопада у країні почали діяти нові правила дорожнього руху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух