В Украине формируют партизанскую сеть

Решение о создании движения и призыве к присоединению приняли на ІІІ общем съезде накануне, 6 февраля на полигоне Национальной гвардии возле Ивано-Франковска.

"Для участников мероприятия подготовили и специальные учения: базовая техника безопасности обращения с оружием, основы домедицинской помощи, ведение боя малыми группами. Более 1 тыс. участников из 13 областей Украины прошли обучение и уверяют - в случае необходимости готовы защищать Украину", - говорится в сообщении.

Глава ВОО "Достоинство нации" Вадим Кудияров рассказал, что его единомышленники сплоченно работают уже несколько лет. Такие учения для них - не в новинку. Но сейчас наблюдают тенденцию к тому, что все больше людей готовы приобщаться к организации. Соответственно, для новых участников такие военные подготовки чрезвычайно важны, отмечают в организации.

"Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, ведь видим, что в этом действительно есть необходимость. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно усилить свои позиции, в том числе и в борьбе со спецслужбами РФ, которые, знаем, активно работают на территории Украины. Мы же готовы делать все для того, чтобы не дать антигосударственным силам разрушить нашу страну!" - заявил Вадим Кудияров.

Активисты убеждены: гибридная война оставляет России много возможностей для воздействия и без прямого вторжения, убеждены в организации.

"Олигархи - основные партнеры агрессора и губительный элемент для нашего государства и они также ощутят сопротивление", - добавляют авторы сообщения.

По данным ВГО, инструкторами для добровольцев на съезде выступили общественные деятели, военные медики, опытные офицеры и ветераны АТО/ООС. Среди них и Андрей Пастушенко (позывной "Седой") – заместитель командира батальона ОУН.

"Видим, сколько лет в Украине идет война. Несмотря на то, что за это время наша армия стала в разы лучше, видим, что вопрос нашей обороноспособности не теряет своей актуальности. Добровольцы должны быть готовы к тому, что их помощь понадобится. Кроме этого, если активная молодежь, такая, как здесь, в "Достоинстве нации" демонстрирует свою активность, то это становится своеобразным сигналом и для некоторых представителей власти, которые думают, что народ не обращает внимания на их деятельность", - говорит Андрей Пастушенко, которого цитирует сообщение .

В сообщении также отмечается, что Кудияров, как глава организации, принял торжественную присягу от молодежи и отметил, что патриотическое движение продолжает набор активных граждан в свои ряды.

"Мы открыто приглашаем всех сознательных украинцев присоединиться к нашей инициативе, получить начальную военную и домедицинскую подготовку, а также при желании присоединиться к программе подготовки профессиональных диверсионных групп в составе боевых частей партизанского движения", - отметил Кудияров.