В Україні формують партизанську мережу

Рішення про створення руху та заклик до приєднання ухвалили на ІІІ загальному з’їзді напередодні, 6 лютого на полігоні Національної гвардії біля Івано-Франківська.

"Для учасників заходу підготували й спеціальні навчання: базова техніка безпеки поводження зі зброєю, основи домедичної допомоги, ведення бою малими групами. Понад 1 тис. учасників із 13 областей України пройшли вишкіл та запевняють - у разі потреби готові захищати Україну", - йдеться в повідомленні.

Голова ВГО "Гідність нації" Вадим Кудіяров розповів, що його однодумці згуртовано працюють вже кілька років. Такі навчання для них - не в новинку. Але зараз спостерігають тенденцію до того, що все більше людей готові долучатися до організації. Відповідно, для нових учасників такі вишколи надзвичайно важливі, відзначають в організації.

"Ми відкриваємо набір у своєрідний партизанський рух, адже бачимо, що в цьому справді є потреба. Створення закритої мережі грамотно підготовлених бійців, дозволить українським військам значно посилити свої позиції, в тому числі, і в боротьбі зі спецслужбами РФ, які, знаємо, активно працюють на території України. Ми ж готові робити все для того, аби не дати антидержавницьким силам зруйнувати нашу країну!" - заявив Вадим Кудіяров.

Активісти переконані: гібридна війна залишає Росії багато можливостей для впливу і без прямого вторгнення, переконані в організації.

"Олігархи - основні партнери агресора та згубний елемент для нашої держави і вони також відчують спротив", - додають автори повідомлення.

За даними ВГО, інструкторами для добровольців на з’їзді виступили громадські діячі, військові медики, досвідчені офіцери та ветерани АТО/ООС. Серед них і Андрій Пастушенко (позивний "Сивий") – заступник командира батальйону ОУН.

"Бачимо, скільки років в Україні триває війна. Попри те, що за цей час наша армія стала в рази кращою, бачимо, що питання нашої обороноздатності не втрачає своєї актуальності. Добровольці мають бути готовими до того, що їхня допомога знадобиться. Окрім цього, якщо активна молодь, така, як тут, в "Гідності нації" демонструє свою активність, то це стає своєрідним сигналом і для деяких представників влади, які думають, що народ не звертає увагу на їхню діяльність", - каже Андрій Пастушенко, якого цитує допис.

В повідомленні також відзначається, що Кудіяров, як голова організації, прийняв урочисту присягу від молоді та наголосив на тому, що патріотичний рух продовжує набір активних громадян у свої лави.

"Ми відкрито запрошуємо усіх свідомих українців приєднатися до нашої ініціативи, отримати початкову військову та домедичну підготовку, а також, за бажанням, долучитися до програми підготовки професійних диверсійних груп у складі бойових частин партизанського руху", - зазначив Кудіяров.