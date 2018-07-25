Также растет количество приговоров за незаконное обращение с оружием

В Украине ежегодно растет количество изъятого оружия, которое находилось в незаконном обращении. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стой, стрелять будут: почему украинцы массово покупают оружие".

В частности, по словам юриста Николая Ореховского, который специализируется на оружейной тематике, украинские суды выносят все больше приговоров о незаконном обращении оружия. По данным реестра судебных решений, только в Киеве с 2014 по 2017 годы количество таких приговоров выросло на 55%.

В то же время, по данным полиции, в 2018 году открыли 4,3 тыс. уголовных производств по факту незаконного обращения с оружием. И с каждым годом количество изъятого у граждан оружия растет. Если в 2013 году правоохранители изъяли 3,5 тыс. единиц оружия, то в 2017 году - более 5 тыс. единиц оружия. В первом полугодии 2018 года суммарно изъяли 2,3 тыс. единиц оружия, в том числе гранаты и взрывчатку.

Чтобы снизить количество незарегистрированного оружия проводятся "месячники" добровольной сдачи. Однако, по мнению экспертов, такие меры вряд ли можно назвать успешными.

"За две такие акции в год полиция собирает соответственно 7 тысяч единиц. Если посмотреть, что приносят люди - это старые ружья, газовые пистолеты. Фактически, - хлам. Человек не отнесет и не сдаст бесплатно, например, пистолет, за который он на "черном рынке" выложил несколько сотен долларов", - отметил руководитель "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы официально имеют около 1 млн единиц оружия. Всего же, по разным данным, на руках у населения может быть до 4,4 млн единиц оружия.