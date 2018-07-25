В Україні щороку зростає кількість вилученої зброї

Також зростає кількість вироків за незаконне поводження зі зброєю

В Україні щорічно зростає кількість вилученої зброї, що перебувала у незаконному обігу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Стій, стріляти будуть: чому українці масово купують зброю".

Зокрема, за словами юриста Миколи Оріховського, який спеціалізується на збройовій тематиці, українські суди виносять все більше вироків про незаконний обіг зброї. За даними реєстру судових рішень, лише в Києві з 2014 по 2017 роки кількість таких вироків зросла на 55%.

У той же час, за даними поліції, в 2018 році відкрили 4,3 тис. кримінальних проваджень за фактом незаконного поводження зі зброєю. І з кожним роком кількість вилученої у громадян зброї зростає. Якщо в 2013 році правоохоронці вилучили 3,5 тис. одиниць зброї, то в 2017 році - понад 5 тис. одиниць зброї. У першому півріччі 2018 року сумарно вилучили 2,3 тис. одиниць зброї, в тому числі гранати і вибухівку.

Щоб знизити кількість незареєстрованої зброї проводяться "місячники" добровільної здачі. Однак, на думку експертів, такі заходи навряд чи можна назвати успішними.

"За дві такі акції на рік поліція збирає відповідно 7 тисяч одиниць. Якщо подивитися, що приносять люди - це старі рушниці, газові пістолети. Фактично, - непотріб. Людина не віднесе і не здасть безкоштовно, наприклад, пістолет, за який вона на "чорному ринку" виклала кілька сотень доларів", - зазначив керівник "Української асоціації власників зброї" Георгій Учайкін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українці офіційно мають близько 1 млн одиниць зброї. Всього ж, за різними даними, на руках у населення може бути до 4,4 млн одиниць зброї.