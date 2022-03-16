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В Украине ежедневно будут чтить память погибших во время войны. Зеленский подписал указ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине ежедневно в 9 часов утра будут чтить память погибших минутой молчания. Президент Владимир Зеленский подписал указ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Сегодня я подписал важный указ. Об общей национальной минуте молчания для чествования памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех кого мы потеряли, из-за вторжения России. Из-за террора, который был развязан оккупантами. Каждое утро в 9 часов, на всей территории нашего государства, будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех кто воевал, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей. Всех кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину", - заявил Зеленский.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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