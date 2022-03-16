В Україні щодня вшановуватимуть пам'ять загиблих під час війни. Зеленський підписав указ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Сьогодні я підписав важливий указ. Про загальну національну хвилину мовчання для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх кого ми втратили, через вторгнення Росії. Через терор розв’язаний окупантами. Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави, будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну",- заявив Зеленський.

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