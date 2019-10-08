В Украине на этой неделе потеплеет до +20

Погода в Украине в период с 9 по 12 октября улучшится, ожидается значительное потепление. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

9 октября

На юге Украины ожидается значительное потепление - до +17 градусов тепла. В западных областях ожидается от +10 до +14, а местами воздух прогреется даже до +17 градусов. На востоке, юге и в центре - без осадков. На севере Украины будет несколько холоднее - от +7 до +9 градусов. В центре Украины температура будет колебаться от +11 до +15 градусов. Синоптики отмечают, что в восточных областях - Донецкой и Луганской температура будет 9-11 градусов тепла.

В Киеве, по данным синоптиков, днем температура воздуха достигнет 9-11 градусов тепла, ночью 3-5 градусов тепла.

10 октября

В Украине тепло еще будет держаться. В южных областях воздух прогреется до +19 градусов, а в Крыму - до +20. Почти во всех областях, кроме востока и юга, пройдут дожди. Ночная температура будет колебаться от +3 до +5 на востоке, от +5 до +8 на западе и от +9 до +13 на юге Украины.

11 октября

По всей Украине пройдут дожди. В северных и западных областях днем температура будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. На Востоке Украины от +14 до +17 градусов. На юге воздух прогреется до +19 градусов тепла. Ночью во всех областях Украины температура воздуха будет достигать отметки от +6 до +10 градусов тепла. На юге Украины ночью будет тепло - от +9 до +13 тепла.

12 октября

Во всех областях Украины пройдет дождь. Вместе с тем теплая погода останется в южных областях. Там температура воздуха останется на уровне 17-19 градусов тепла и 9-12 градусов тепла ночью На севере и западе температура будет от +12 до +14 градусов днем и от +6 до +9 ночью. В центре днем - от +14 до +17 тепла, ночью - от +7 до +10. В восточных областях от +14 до +17 днем и около 7-9 градусов тепла ночью.

Как сообщало ранее РБК-Украина, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, тепло в Украину вернется 9 октября, но ненадолго.