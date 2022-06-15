В Украине на этой неделе могут запретить еще две партии: Малюська назвал какие

На этой неделе восьмой апелляционный административный суд города Львова могут запретить еще две партии. В частности, "Оппозиционную платформу - За жизнь" и партию Шария.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"На этой неделе будет рассмотрение других громких партий, в частности ОПЗЖ и партии Шария. Ожидаем. Возможно (запретят, - ред.), но все же зависит от суда. будут судебные решения уже на этой неделе в отношении этих политических партий", - заявил он.

По словам министра, еще рассматривается вопрос запрета еще нескольких политических партий, которые не имели решающего значения в политической жизни Украины, однако они фигурировали в решении СНБО как пророссийские.

"У нас в восьмом апелляционном административном суде во Львове сейчас находится одновременно 16 судебных процессов в соответствии с 6 партиями политических партий относительно следующих мы ожидаем принятия решения уже в ближайшее время", - добавил Малюська.