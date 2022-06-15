В Україні цього тижня можуть заборонити ще дві партії: Малюська назвав які

Цього тижня восьмому апеляційному адміністративному суду міста Львова можуть заборонити ще дві партії. Зокрема, "опозиційну платформу - за життя" і партію Шарія.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На цьому тижні буде розгляд інших гучних партій, зокрема ОПЗЖ і партії Шарія. Очікувавши. Можливо (заборонять, - ред.), але все ж залежить від суду. будуть судові рішення вже на цьому тижні щодо цих політичних партій", - заявив він.

За словами міністра, ще розглядається питання заборони ще кількох політичних партій, які не мали вирішального значення в політичному житті України, однак вони фігурували в рішенні РНБО як проросійські.

"У нас у восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові зараз перебуває одночасно 16 судових процесів відповідно до 6 партій політичних партій щодо наступних ми очікуємо прийняття рішення вже найближчим часом", - додав Малюська.