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В Україні цього тижня можуть заборонити ще дві партії: Малюська назвав які

Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Цього тижня восьмому апеляційному адміністративному суду міста Львова можуть заборонити ще дві партії. Зокрема, "опозиційну платформу - за життя" і партію Шарія.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На цьому тижні буде розгляд інших гучних партій, зокрема ОПЗЖ і партії Шарія. Очікувавши. Можливо (заборонять, - ред.), але все ж залежить від суду. будуть судові рішення вже на цьому тижні щодо цих політичних партій", - заявив він.

За словами міністра, ще розглядається питання заборони ще кількох політичних партій, які не мали вирішального значення в політичному житті України, однак вони фігурували в рішенні РНБО як проросійські.

"У нас у восьмому апеляційному адміністративному суді у Львові зараз перебуває одночасно 16 судових процесів відповідно до 6 партій політичних партій щодо наступних ми очікуємо прийняття рішення вже найближчим часом", - додав Малюська.

Нагадаємо, раніше суд заборонив проросійську партію "наші" колишнього народного депутата Євгенії Мураєва. До цього були заборонені інші партії зі списку РНБО.

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Анатолій ШарійДенис МалюськаОпозиційна платформа За життя