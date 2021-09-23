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В Україні цього року будуть доступні три вакцини від грипу: одна вже пройшла контроль

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 16:57
В Україні цього року будуть доступні три вакцини від грипу: одна вже пройшла контроль Фото: в Україні в цьому сезоні будуть доступні три вакцини від грипу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У цьому сезоні в Україні будуть доступні три вакцини від грипу. Одна з них вже пройшла державний контроль якості, Інші закінчать перевіряти на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У відомстві зазначили, що контроль якості вже пройшла чотирьохвалентна інактивована вакцина від грипу південнокорейського виробника. Препарату видано позитивний висновок про відповідність вимогам державним та міжнародним стандартам на 60 600 доз вакцини.

У Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) уточнили, що в Україну планується завести близько 200 тисяч доз вакцини GC Flu південнокорейського виробництва.

"Ще дві вакцини знаходяться на лабораторному контролі якості. Висновок щодо їх відповідності очікується 3 жовтня 2021 року", - додали в МОЗ.

За даними Держлікслужби, це вакцини французького та нідерландського виробників - Influvac і Vaxigrip Tetra. Планується, що в Україну завезуть близько 850 тисяч доз препарату з Франції і близько 200 тисяч доз з Нідерландів.

Всього в цьому сезоні в Україну завезуть 1,25 млн доз вакцин від грипу.

У МОЗ нагадали, що вакцинація - це єдиний спосіб захиститися від ускладнень грипу.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що в цьому сезоні в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.

Головний санлікар ігор Кузін у свою чергу заявляв, що в Україні циркулюватимуть три штами грипу.

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