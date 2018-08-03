В Минюсте рассказали о статистике разводов после услуги "Брак за сутки"

В частности, из 38 444 пар, поженились за сутки, развелись только 615

Заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Елена Сукманова заявила, что пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Сукманова отметила, что за период функционирования услуги - с июля 2016 по июль 2018 года - была собрана статистика. В частности, оказалось, что процент среди пар, которые поженились стандартным способом составляет 1,9%, а среди тех, кто женился за сутки - 1,6%. Замминистра добавила, что из 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.

"Думаю эти показатели - лучший ответ скептикам, которые критиковали Минюст за внедрение такой услуги, аргументируя тем, что быстрые браки будут так же быстро и распадаться", - сказала чиновница Минюста.

В Минюсте отметили, что самой популярной эта услуга является в Киеве - почти 7000 браков, Одессе - почти 6000 браков, Мариуполе - более 2600, Львове - 2500, Северодонецке - более 2000, Харькове - 1,8 тысяч, Черновцах - 1200 браков.

Напомним, в прошлом году глава министерства Павел Петренко отметил, что зарегистрировать "Брак за сутки" можно более чем в 20 городах Украины.