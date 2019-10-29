В Украине в 18 областях началось отопление жилого фонда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве к отоплению подключено 97,5% объектов соцсферы и 55,9% жилых домов

В Украине к отоплению подключено 57,5% объектов социальной сферы и 40,6% жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По состоянию на утро 29 октября отопительный сезон в жилом фонде начался в 18 областях. Не подключены к отоплению жилые дома в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях.

Наибольший процент подключения к отоплению социального фонда в Винницкой (98,6%) области, Киеве (97,5%), Ивано-Франковской (92,9%) и Кировоградской (85,6%) областях. Наименьший - в Волынской (1,8%), Львовской (2,5%) и Херсонской (8,1%) областях.

Напомним, с 29 октября должно начаться отопление жилого фонда во Львове. Как сообщили в местном горсовете, при потеплении градус тепла будет уменьшен.

Также сообщалось, что 28 октября в Украине начался отопительный сезон во всех областях. При этом в восьми областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой, не было отопления жилого фонда.