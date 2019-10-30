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В Україні дві області залишаються непідключеними до опалення

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 10:57
В Україні дві області залишаються непідключеними до опалення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До опалення не підключені Львівська та Херсонська області

Станом середу, 30 жовтня, непідключеними до опалення залишаються житлові об'єкти у двох областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад та територій України в Facebook.

За даними міністерства, станом на сьогодні в Україні до опалення підключено 64,7% об'єктів соціальної сфери, а саме менше половини об'єктів у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Київській, Херсонській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Крім того, до опалення було підключено 56,9% житлових будинків України. Найбільше житлових будинків було підключено до опалення у Вінницькій, Закарпатській, Донецькій та Чернівецькій областях.

Однак, станом на сьогодні житлові об'єкти у Львівській та Херсонській областях залишаються непідключеними до опалення.

В Україні дві області залишаються непідключеними до опалення

Мінрегіон

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 18 областях України розпочався опалювальний сезон. Станом на 29 жовтня непідключеними до опалення житлові будинки були у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Також РБК-Україна писало, що з 29 жовтня має початися опалення житлового фонду у Львові. У місцевій міськраді заявляли, що при потеплінні градус тепла буде зменшено.

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