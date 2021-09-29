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В Украине есть два региона, где все школы работают в очном формате, - МОН

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Украина, Среда 29 сентября 2021 22:04
В Украине есть два региона, где все школы работают в очном формате, - МОН Фото: Сергей Шкарлет, министр образования Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине два региона, где сейчас нет ни одной школы, работающей дистанционно из-за недостаточного уровня вакцинации от коронавируса. Это Киев и Сумская область.

Об этом на встрече с журналистами сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, по состоянию на среду, 29 сентября, меньше всего школ, работающих в дистанционном режиме, в Донецкой (10) и Харьковской (11) областях. Шкарлет добавил, что каждый день статистика меняется и количество школ, работающих дистанционно, - сокращается.

"Если еще в понедельник у нас было 4669 школ, которые не работали и работали дистанционно, то уже во вторник таких было 3300, а сегодня их уже 2505. Это школы, которые не работают, потому что нет 80-процентной вакцинации персонала", - отметил он.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, в Украине всего 900 школ, где вакцинировали 100% персонала.

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Сергей Шкарлет Минобразования школа Карантин Коронавирус Вакцинация
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