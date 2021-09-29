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В Україні є два регіони, де всі школи працюють у очному форматі, - МОН

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Україна, Середа 29 вересня 2021 22:04
В Україні є два регіони, де всі школи працюють у очному форматі, - МОН Фото: Сергій Шкарлет, міністр освіти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні два регіони, де зараз немає жодної школи, що працює дистанційно через недостатній рівень вакцинації від коронавірусу. Це Київ та Сумська область.

Про це на зустрічі з журналістами сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, станом на середу, 29 вересня, найменше шкіл, які працюють в дистанційному режим, у Донецькій (10) та Харківській (11) областях. Шкарлет додав, що кожного дня статистика змінюється і кількість шкіл, що працюють дистанційно, - скорочується.

"Якщо ще в понеділок у нас було 4669 шкіл, які не працювали і працювали дистанційно, то вже у вівторок таких було 3300, а сьогодні їх вже 2505. Це школи, які не працюють, тому що немає 80-відсоткової вакцинації персоналу", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні всього 900 шкіл, де вакцинували 100% персоналу.

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Сергій Шкарлет Міносвіти школа Карантин Коронавірус Вакцинація
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