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В Украине за два месяца привлекли к ответственности более 100 коррупционеров

Новости » Политика     15.05.2020 - 16:51
В Украине за два месяца привлекли к ответственности более 100 коррупционеров
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Прокуратура направила в суд почти 500 уголовных производств

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала сколько коррупционеров были приговорены за 2 месяца ее работы на этой должности. Так, за 2 месяца суды вынесли приговоры в отношении более 100 коррупционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, со времени ее назначения на должность генерального прокурора были приговорены 114 коррупционеров. Всего в суд было направлено 453 уголовных производства относительно коррупционных преступлений.

"В частности, в апреле сообщено о подозрении бывшему директору госпредприятия в завладении государственным имуществом на сумму 5,5 млн долларов США и почти 300 тыс. евро. Также сообщено о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и директору одного из департаментов этого ведомства, в результате злоупотреблений которых был причинен ущерб на более 17 млн гривен", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР задержала исполняющего обязанности начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни по факту получения неправомерной выгоды. Таможенники систематически требовали и получали взятки за не создание искусственных препятствий при растаможке контейнеров.

Также РБК-Украина писало, что бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям будут судить за растрату 23,7 миллиона гривен. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ГПУкоррупцияИрина ВенедиктоваСуд
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