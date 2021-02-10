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В Украине на дорогах установят более 200 камер фиксации нарушений ПДД в 2021

Автор: Юлия Струк

В текущем году на дорогах Украины установят еще 220 камер фиксации нарушений Правил дорожного движения. Они заработают на тех участках дорог, где случается больше всего аварий.

Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"Новые камеры на дорогах Украины появятся в ближайшее время. Места установки системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД уже согласованы с подразделениями Национальной полиции и службами автомобильных дорог", - отметил он.

По словам Билошицкого, к системе автоматической фиксации ПДД добавляется новый функционал - фиксирование нарушений проезда полосой общественного транспорта.

"С 15 февраля 2021 года планируется запуск системы фиксации нарушений ПДД, которые происходят именно на полосе проезда общественного транспорта. Первая камера, которая заработает в данном режиме, установлена в городе Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - сказал он.

Напомним, замглавы МВД Антон Геращенко анонсировал, что число камер для фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах вырастет до 1,5 тысячи. Однако не уточнил, за какой период.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа. В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

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