В Украине на дорогах установят более 200 камер фиксации нарушений ПДД в 2021

В текущем году на дорогах Украины установят еще 220 камер фиксации нарушений Правил дорожного движения. Они заработают на тех участках дорог, где случается больше всего аварий.

Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Новые камеры на дорогах Украины появятся в ближайшее время. Места установки системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД уже согласованы с подразделениями Национальной полиции и службами автомобильных дорог", - отметил он.

По словам Билошицкого, к системе автоматической фиксации ПДД добавляется новый функционал - фиксирование нарушений проезда полосой общественного транспорта.

"С 15 февраля 2021 года планируется запуск системы фиксации нарушений ПДД, которые происходят именно на полосе проезда общественного транспорта. Первая камера, которая заработает в данном режиме, установлена в городе Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - сказал он.